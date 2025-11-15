Бастрыкин заинтересовался расследованием ДТП с автобусом под Первоуральском

Расследованием обстоятельств ДТП с участием автобуса в Свердловской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Авария произошла накануне. Сообщалось, что водитель автобуса ПАЗ маршрута 107 "Первоуральск – Кузино" допустил съезд с проезжей части в кювет и опрокинулся. В момент аварии внутри, кроме водителя, находилось семь пассажиров. В результате медицинская помощь потребовалась одной пассажирке. После инцидента СК начал проверку перевозчика, чей автобус попал в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о расследовании данного дела и уже установленных обстоятельствах.

