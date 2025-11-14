Под Первоуральском опрокинулся автобус с пассажирами

В пятницу утром под Первоуральском случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии есть пострадавшая.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ маршрута 107 "Первоуральск – Кузино" допустил съезд с проезжей части в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе, помимо водителя, находилось семь пассажиров. В результате медицинская помощь потребовалась одной пассажирке.

Инспекторы установили, что водителем ПАЗа является 44-летний мужчина, имеющий один год стажа вождения категории D. По результатам освидетельствования он оказался трезв.

Сейчас на месте работают представители Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.