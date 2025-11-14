СК проверяет перевозчика, чей пассажирский автобус опрокинулся под Первоуральском

Следственный комитет начал проверку перевозчика, чей пассажирский автобус сегодня утром попал в ДТП под Первоуральском.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса ПАЗ маршрута 107 "Первоуральск – Кузино" допустил съезд с проезжей части в кювет и опрокинулся. В момент аварии внутри, кроме самого водителя, находилось семь пассажиров. В результате медицинская помощь потребовалась одной пассажирке. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту ДТП с участием автобуса следственным отделом по городу Первоуральск начата проверка. Речь может идти о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

"Выясняются вопросы о том, насколько своевременно и регулярно ранее проводилась предрейсовая проверка состояния транспортного средства, соблюдался ли режим труда и отдыха водителя. По итогам проверки инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - заверили в СК.