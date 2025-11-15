Вэнс: переговоры Трампа и Путина нужны для урегулирования конфликта на Украине

Для урегулирования украинского конфликта нужен диалог президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - рассказал Вэнс в интервью Fox News.

Как пишет "Интерфакс", он также добавил, что Трамп "понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому обращает основное внимание на достижении мира".

Напомним, на днях Трамп заявил, что из украинского конфликта не разгорится Третья мировая война.