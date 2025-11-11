Трамп заявил, что из украинского конфликта третья мировая война не разгорится

Президент США Дональд Трамп считает, что угроза развязывания третьей мировой войны из российско-украинского конфликта снята.

"Если бы я был президентом, этой ***** никогда бы не случилось. А если бы я [сейчас] не был президентом, эта ***** могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет", — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сравнил текущую ситуацию в мире с той, что была в 1939-м году – в преддверии начала Второй мировой.