В аэропорту Челябинска почти на сутки задержали рейс в Норильск

Авиарейс из Челябинска в Норильск оказался задержан почти на сутки.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе 1279 авиакомпании Red Wings. Самолет должен был отправиться из Челябинска в Норильск сегодня в 7 часов 25 минут. Однако теперь планируемое время вылета составляет 16 ноября в 1 час 40 минут. Таким образом, задержка составит больше 18 часов.

Как уточнили в прокуратуре, причиной столь длительной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Норильска. Сейчас пассажиры находятся в челябинском аэропорту, планируется их размещение в гостиницы.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга рейс Red Wings в Шри-Ланку был задержан на 17 часов.