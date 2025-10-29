Мобильные комплексы "Дозор-МЗ" будут следить за парковкой на газонах в Челябинске

В Челябинске запущены в работу четыре мобильных комплекса "Дозор-МЗ" – автомобили с "умной" системой. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин.

По словам главы города, машины уже начинают курсировать и автоматически вычислять водителей, ставящих машины на газоны.

В настоящий момент работают семь маршрутов, сформированных по запросу жителей, с планами расширения географии патрулей. Дополнительно организуются объезды ранним утром и поздним вечером для выявления нарушителей ночной парковки.

Мобильный комплекс работает так: камера на машине фиксирует факт нарушения, система формирует карточку правонарушения и передает ее в административную комиссию города, где принимается решение о наложении штрафа. Сумма штрафов для горожан составит от одной до пяти тысячи рублей, для должностных лиц предусмотрены более серьезные суммы. За первую неделю "Дозор-МЗ" зафиксировал свыше 100 нарушений, часть материалов ушла в брак, но это позволило отладить работу системы.

Система будет дорабатываться: машины смогут фиксировать не только парковку на газонах, но и авто, блокирующие подъезд к контейнерам, несанкционированные свалки, граффити и наледь на крышах. Жители города уже сейчас могут сообщать адреса нарушений в Управление по контролю за благоустройством города.