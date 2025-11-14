14 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Фото: Дмитрий Плотонов

Волонтерский центр РМК победил в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал одним из победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации "Код милосердия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, активисты представили на премию проект "Помощь уже здесь", который они реализуют вместе с Благотворительным фондом РМК. Он включает в себя несколько блоков социальной помощи нуждающимся: продуктовые программы, адресная помощь, работа с хосписами, пансионатами и больницами, юридическая поддержка, а также помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ(2025)|Фото: Дмитрий Плотонов

Важной особенностью проекта является не только финансовая поддержка, но и личное участие волонтеров в судьбах людей в Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае. В этом году Волонтерский центр РМК впервые прошел в полуфинал конкурса.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ(2025)|Фото: Дмитрий Плотонов

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2021 года для поддержки актуальных социальных инициатив и проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. В этом году для участия в пятом сезоне международной премии было получено 51 тысяча 837 заявок из 147 стран мира. В итоге в региональном этапе лучшими признали более 1 тысячи 313 проектов, а полуфиналистами стали 489 инициатив.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ(2025)|Фото: Дмитрий Плотонов

Победителей регионального этапа в торжественной обстановке поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он поблагодарил волонтеров за активную жизненную позицию, неравнодушие и инициативность.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ(2025)|Фото: Дмитрий Плотонов

Победителей отбирали по таким номинациям, как "Герои нашего времени", "Код милосердия", "Наставник года", "Устойчивое будущее", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Вместе сильнее" и другим. Все финалисты регионального этапа получат экспертное сопровождение, для них организуют встречи с руководством региона. Будут открыты дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, а также им окажут содействие в привлечении партнеров.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ(2025)|Фото: Дмитрий Плотонов

"Эта победа – результат слаженной работы нашей большой команды. За четыре года реализации проектов адресную помощь получили более четырех миллионов человек. Проект "Помощь уже здесь" является комплексным и включает несколько ключевых направлений. Одно из них – всесторонняя забота о пожилых людях. Мы организуем для них праздничные мероприятия, оказываем помощь по хозяйству, помогаем продуктовыми наборами и закупаем необходимое медицинское оборудование. Большое внимание мы уделяем ветеранам Великой Отечественной войны, оказывая им адресную помощь. Уверен, что впереди нас ждет еще больше значимых достижений", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

