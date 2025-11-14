Юрий Кон: Забайкалье наращивает бюджетную автономию

Собственные доходы бюджета Забайкальского края в 2026 году увеличатся на 15 млрд рублей и составят 108 млрд рублей. За последние три года они выросли более чем в два раза – на 57 млрд рублей.

Накануне рассмотрения проекта закона о бюджете региона в первом чтении председатель Законодательного Собрания края Юрий Кон рассказал об его особенностях и приоритетах.

"Бюджет края сохраняет социальную направленность. Главное для нас - это люди, их финансовая безопасность и создание комфортных условий для жизни. Половина бюджетных средств - это расходы на социальную сферу, на данный момент это 85 млрд рублей. Который год отмечаем положительную динамику роста собственных доходов. Забайкалье наращивает бюджетную автономию, это нас радует. За счет реализации инвестпроектов идет рост НДФЛ, это связано с увеличением новых рабочих мест и роста фонда заработной платы, также увеличиваются поступления НДПИ – это обусловлено ростом объема добычи полезных ископаемых", - рассказал Юрий Кон.

Спикер отметил, что ежегодно край расширяет перечень расходных обязательств.

"В два раза увеличены расходы на поддержку участников СВО и членов их семей - это уже почти 9 млрд рублей. С нового года для них начнут действовать семь новых мер поддержки. Среди других новшеств - предоставление сельского сертификата на жилье для сирот и выплаты по программе «Земский тренер», бесплатная форма для школьников и выплаты многодетным семьям взамен земельных участков", - сказал Юрий Кон.

По словам главы парламента, регион наращивает финансирование по всем отраслям.





"Социальные расходы на 2026 год увеличены на 4,3 млрд рублей. Правительство края продолжает выполнять обещания в части повышения заработной платы. На эти цели зарезервировано 8,8 млрд рублей. Фонд поддержки муниципалитетов увеличится на 6,8%. Более 2,4 млрд рублей будет направлено на поддержку аграриев. Бюджетные расходы Забайкалья на ЖКХ составят 9,3 млрд рублей", - добавил спикер.



По словам председателя Заксобрания, проект главного финансового документа региона с уклоном на свой профиль рассмотрели уже все парламентские комитеты. Сейчас депутатский корпус готовит постановление к бюджету на новый финансовый период, в которое войдет широкий перечень рекомендаций - от поддержки малого и среднего предпринимательства до увеличения финансирования детского отдыха и оздоровления. В первом чтении проект бюджета будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного Собрания 26 ноября.

Отметим, стартовые доходы краевой казны на сегодня сформированы в объеме 155,6 млрд рублей, в сравнении с показателями 2025 года рост на уровне 11,5%. Расходная часть - 167,8 млрд рублей, в этом году исходная цифра по расходам была 148,2 млрд рублей. Дефицит бюджета на безопасном уровне - 12,2 млрд рублей.