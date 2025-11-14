Российские войска продолжают зачистку западной части Купянска

ВС РФ продолжают зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег". Его слова приводит Минобороны России.

"Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковская. Завершили зачистку улицы Приоскольная", - сообщил командир.

По его словам, бойцы "Запада" наносят огневое поражение по позициям боевиков в лесопосадке южнее улицы Приоскольная, уничтожено до десяти боевиков. "Противник продолжает отступать вдоль реки", - добавил "Снег".

11 ноября Минобороны сообщило, что российские военные полностью освободили восточную часть Купянска. ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.