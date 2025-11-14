Экс-главе подразделения "Росатома" Сахарову вменяют получение взятки в 5 млн

Экс-главе структурного подразделения "Росатома" Геннадию Сахарову вменили получение взятки. Речь может идти о 5 млн руб.

Сахаров якобы 5 млн руб. от руководства строительной компании "Фенсма". За эти деньги он должен был помочь в заключении и реализации контрактов, в числе которых – строительство открытого в 2023 году на ВДНХ павильона атомной индустрии "Атом". Деньги якобы передали Сахарову через жену.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, один из учредителей "Фенсмы" и его жена скрылись от следствия и объявлены в розыск.