Армия и ВПК В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

Путин и Герасимов обманули Зеленского с Красноармейском, заявил полковник СБУ

Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов осуществили очень грамотную операцию "оперативно-стратегического замысла" во время совещания, на котором было публично доложено об окружении Красноармейска. Это вынудило Зеленского запаниковать и сделать грубую ошибку, которая будет иметь серьезные последствия, - бросить туда все резервы. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Как сообщалось 26 октября, Герасимов под камеру доложил Путину об окружении группировок ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Было сказано, что ВС РФ уже "завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова". В окружение попала "крупная групировка" ВСУ.

Стариков уверен, что на тот момент полного окружения еще не было, но Путин и Герасимов специально решили обнародовать такое сообщение, сняв доклад на видео. Целью было вынудить Зеленского бросить все свои оперативные стратегические резервы на Добропольский выступ, который являлся отвлекающим маневром. И Зеленский клюнул.

"Таким образом, зная, как будет поступать Киев, Москва заманила нас в тактическую, а потом оперативную ловушку. Все три контратаки ВСУ на Добропольском выступе на Родинское в целях деблокады нашего гарнизона с восточного фланга результатов не принесли", – сказал полковник СБУ.

Фактически была проведена специальная информационно-психологическая операция. Путин и Герасимов, надув Зеленского, сорвали все шансы провести деблокаду Мирноградского гарнизона ВСУ. При этом активизация боев под Лиманом, Купянском, Северском и Константиновской свидетельствует о том, что Зеленский дал приказ в срочном порядке снимать оттуда части и перебрасывать их под Красноармейск. И совершил большую ошибку. Теперь в Красноармейске и Димитрове уже поздно что-то менять.

Стариков уверен, что военный конфликт вступил "в свою решающую или заключительную фазу". ВСУ в чисто тактических боях израсходовали свои основные оперативные и стратегические резервы, но так и не добились результатов.

По данным Минобороны РФ, российская армия зачищает Красноармейск, продвигаясь по всем кварталам. А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ разрезали группировку боевиков в Красноармейске и Димитрове, сообщения между ними больше нет, формирования боевиков отрезаны друг от друга.

Как сообщалось, в интервью Bloomberg киевский главарь умыл руки по вопросу огромных потерь ВСУ в Красноармейске (укр. Покровск), сняв с себя ответственность за свои же приказы. Он выставил себя невинным, возложив вину исключительно на военное командование на местах, которое не дает приказа на отход. А он "не заставляет солдат умирать".

Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая, которая регулярно комментрирует военно-политические решения на Украине, обвинила Зеленского в том, что он не выполняет свои же обещания, а он обещал уволить главкома ВСУ Сырского в случае захода российской армии в Днепропетровскую область. Российские военные уже давно в этом регионе, но Зеленский просто "замалчивает реальность". Еще несколько дней назад он говорил, что в Красноармейске ситуация сложная, но контролируемая. Теперь он прикусил язык.

путин, герасимов, зеленский


