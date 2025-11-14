Владимир Мазур дал старт работе созданной томскими специалистами первой отечественной "холодной" геотермальной станции

Первую геотермальную тепловую станцию нового типа открыл губернатор Владимир Мазур. Глава региона дал старт работе станции, созданной командой ученых Национального исследовательского Томского политехнического университета, и в режиме опытной эксплуатации установленной в поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

Мощность станции 25 киловатт. Важно отметить экологичность объекта, который работает с водой рекордно низкой для геотермальной энергетики температуры — от 60 градусов Цельсия. Это первая российская станция подобного «холодного» типа. Она подходит для автономного электро- и теплоснабжения в отдаленных районах с холодным климатом.

В режиме опытной эксплуатации станция проработает не менее полугода. В течение этого срока предстоит проверить бесперебойность, безопасность и автономность работы. Параллельно ученые будут прорабатывать вопрос включения станции в электрическую и тепловую сеть поселка.

Этот объект был создан в рамках реализации федеральной программы Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

«Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил в качестве одной из национальных целей достижение технологического лидерства по целому ряду критически важных направлений. Среди них — новые энергетические технологии. Наша страна уже является мировым лидером во многих отраслях энергетики. Это и атомная, и нефтегазовая отрасли. Но настоящие лидеры мыслят и действуют стратегически — с заделом на десятки лет вперед. Поэтому важно искать альтернативные источники энергии, создавать новые технологии и совершенствовать существующие, вкладываться в перспективные направления энергетики», — сказал губернатор Владимир Мазур, подчеркнув, что запуск станции соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

И.о. ректора НИ ТПУ Леонид Сухих рассказал, что главным отличием станции является то, что она работает на скважинах с низкой температурой.

«Задача на 2026 год — станция мощностью в два раза больше опытного образца, на 50 киловатт. Рассчитываем ее испытать на Камчатке. И уже в 2027 году создать станцию на 250 киловатт. При такой мощности станция уже сможет принести реальный социальный и экономический эффект и для жителей отдаленных районов, и для индустрии — как альтернатива использованию дизельных генераторов на промыслах. С поддержкой региональной власти и наших индустриальных партнеров у нас это получится», — отметил Леонид Сухих.

Сегодня, 14 ноября, через дистанционный пульт управления губернатор Владимир Мазур запустил станцию в работу.

Руководитель проекта, доцент НИ ТПУ Станислав Янковский, находящийся в Белом Яре, по видеосвязи доложил, что станция начала работу в штатном режиме.

По видеосвязи участие в запуске станции приняла Советник губернатора Камчатского края Александр Лебедев, участвовавший в запуске по видеосвязи подчеркнул: «Геотермальная энергетика для Камчатки — базовая: почти 30 процентов энергетики у нас приходится именно на возобновляемые источники. Рады, что с сегодняшнего дня Томская область также будет ассоциироваться с геотермальной энергетикой, и очень рассчитываем на совместное сотрудничество».

Эксперты отрасли считает, что наиболее перспективное направление применения геотермальных станций — это нефтяная отрасль. Такие станции являются экологичной и эффективной альтернативой дизельным электростанциям для обеспечения энергией удаленных промыслов. В России насчитывает порядка 40 тысяч обводнённых горячих скважин, которые потенциально могут стать пользователями томских «холодных станций». В частности, на территории Томской области находится порядка 16 тысяч подобных скважин.