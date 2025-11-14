В МИД РФ указали на роль ЕС в отказе Украины от переговоров

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник обвинил Евросоюз в том, что тот подтолкнул Киев к отказу от переговоров.

Дипломат указал, что Украина, выполняя волю своих "западных спонсоров", никогда не планировала соблюдать достигнутые договорённости и участвовала в диалоге лишь под давлением, сообщают "Известия".

Ранее о том, что переговоры между Москвой и Киевом приостановлены из-за отсутствия прогресса, заявил The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он раскритиковал подход российской стороны, заявив, что переговорщики из РФ действовали по жесткому мандату и не были готовы к "творческому диалогу".