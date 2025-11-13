Песков: Киеву придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций

Украине при отказе от диалога с Россией придется вести переговоры с гораздо худших позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

"Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", - отметил Песков.

Ранее о том, что переговоры между Москвой и Киевом приостановлены из-за отсутствия прогресса, заявил The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он раскритиковал подход российской стороны, заявив, что переговорщики из РФ действовали по жесткому мандату и не были готовы к "творческому диалогу".