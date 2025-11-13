Рождественские чтения в Челябинске посвятят вопросам воспитания личности

В Челябинске стартовали XII областные Рождественские образовательные чтения. Об этом сообщает официальный сайт форума.

Тема чтений этого года — "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". В них примут участие духовенство, ученые и общественные деятели. А главным событием станет пленарное заседание 17 ноября.

В программе мероприятия предусмотрены секции, посвященные семейному воспитанию, школьному образованию, а также формированию личности в армии и в условиях специальной военной операции.

В рамках программы Рождественских чтений в Челябинске организована выездная экспозиция шефронов военнослужащих и сотрудников силовых структур. Экспозиция будет продемонстрирована в школах и других учебных заведениях, чтобы рассказать детям о жизни и службе защитников Отечества.

Программа Рождественских чтений расширяется каждый год. В этом году появилась новая секция "Вера и спорт", где проходят мастер-классы и обсуждения о том, как спорт помогает воспитывать духовные ценности.