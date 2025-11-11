В Тюменской области состоялись Губернаторские чтения по теме научно-технологического развития

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня принял участие в Губернаторских чтениях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Они посвящены обсуждению темы научно-технологического развития и формирования межрегиональных партнерств. С основным докладом выступил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, кандидат экономических наук Дмитрий Белоусов.

"Сегодня наша страна в целом и каждый из регионов продолжает развитие, правда, в очень жестких условиях. Сети международной кооперации, технологических и товарных цепочек серьезно нарушены. Очевидно, что в прежнем варианте они уже не восстановятся. Новые отношения, новая система строятся, но на это нужно время. Поэтому приоритетным инструментом развития мы видим развитие нашей внутренней, межрегиональной кооперации, резервы которой в нашей стране, на мой взгляд, очень большие. У Тюменской области есть определенный опыт и преимущества. Например, наше сотрудничество с Югрой и с Ямалом продолжается уже не один десяток лет. При этом развивать отношения нужно не только с соседями, но и с более отдаленными регионами. И здесь у нас тоже определенный опыт есть. В частности, я имею в виду создание нашего Нефтегазового кластера", - отметил Александр Моор.