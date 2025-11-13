Прощание с бывшим омбудсменом в Пермском крае состоится 17 ноября

Прощание с бывшим уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым состоится 17 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

Гражданская панихида по Павлу Микову состоится в Перми, в холле Большого зала КДЦ (ул. Куйбышева, 14) с 11.00 до 12.00. Отпевание пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95), в 13.00.

Павел Миков занимал пост краевого омбудсмена с 2017 года по ноябрь 2022 года. Впоследствии он работал директором пермского колледжа "Оникс", заведующим научно-методическим отделом в музее-заповеднике "Пермь-36", а также экскурсоводом.

Напомним, Павел Миков плохо себя почувствовал 31 октября на конференции. После этого был госпитализирован в Пермскую краевую больницу, где две недели провел в коме. Вчера вечером он умер.