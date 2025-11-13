Родственники бывшего пермского омбудсмена Павла Микова объявили сбор средств на похороны

Родственники бывшего Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова объявили сбор средств на похороны. Информация опубликована на странице экс-омбудсмена, передает корреспондент Накануне.RU.

"Павел всю жизнь жил ради других людей, не для себя! Ни копейки лишней не взял, не прикарманил! Даже ипотеку при жизни не успел погасить.... Павел жил очень скромно, также тихо и скромно занимался благотворительностью, боролся с беззаконием", - написала на его странице Анастасия Микова.

Также Яна Микова на странице экс-омбудсмена поблагодарила администрацию губернатора, коллег Павла и друзей, за организацию похорон.