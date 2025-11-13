В Пермском крае скончался бывший пермский омбудсмен Павел Миков

В Пермском крае скончался бывший пермский омбудсмен Павел Миков. Ему было 49 лет. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

Павел Миков занимал пост краевого омбудсмена с 2017 года по ноябрь 2022 года. Впоследствии он работал директором пермского колледжа "Оникс", заведующим научно-методическим отделом в музее-заповеднике "Пермь-36", а также экскурсоводом.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Сапко сообщил, что познакомился с Миковым в годы, когда занимал пост главы Перми, а Павел Миков - должность детского омбудсмена.

"Он обладал огромным опытом работы с детьми и молодежью, искренностью и неизменной гражданской активностью. Павел Владимирович всегда стремился к публичному обсуждению проблем прав человека, отличался своей открытостью и человечностью. Его вклад в правозащитную деятельность в регионе навсегда останется в нашей памяти, в памяти тех, кто имел честь с ним работать и общаться. Искренние слова соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Properm сообщает, что Павел Миков плохо себя почувствовал 31 октября на конференции. После этого был госпитализирован в Пермскую краевую больницу, где две недели провел в коме. Вчера вечером, 13 ноября, он умер.