Челябинцы за две минуты раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

В Челябинской области за две минуты раскупили билеты на поезд Деда Мороза. Об этом Накануне.RU сообщили в сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным пресс-службы, онлайн-касса заработала в 11:00 по местному времени. А спустя полчаса уже ни одного билета на осталось.

Ранее сообщалось, что поезд приедет в Челябинск 13 декабря. В одном из вагонов праздничного поезда есть кукольный театр. Билеты на представления продавались отдельно, но и их челябинцы спешно разобрали.

Горожан не смутили даже не очень скромные цены. Встреча с Дедом Морозом, его помощниками-аниматорами, чаепитие в вагоне-ресторане и сладкий подарок стоили в комплекте 2 тыс. 950 рублей. Столько же нужно было отдать за билет на кукольный спектакль (в дополнение к нему ребенку также полагается сладкий подарок).

В пресс-службе отметили, что те, кто не успел купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме этого, после прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детей, а перед отправлением поезда - попрощается с ними.