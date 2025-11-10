10 Ноября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 13 декабря

Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 13 декабря. Об этом сообщает официальный сайт "Поезд Деда Мороза".

"Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза на сказочном поезде стартует 19 ноября во Владивостоке. 13-го декабря волшебный поезд прибудет в Челябинск", — отмечается в анонсе события.

Путешествие поезда продлится до 11 января 2026 года и завершится в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. За это время состав преодолеет более 20 тысяч километров и остановится в 70 городах, где будут проведены новогодние мероприятия. Маршрут поезда охватит Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть России.

Что известно о праздничной резиденции на колесах

Поезд Деда Мороза – это "празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны", который путешествует по городам России.

Предусмотрено два формата посещения: 1) когда поезд стоит в городе свыше трех часов (дети проходят квест с командой аниматоров, встречаются с Дедом Морозом из Великого Устюга, получают сладкий подарок от волшебника и сидят на чаепитии в вагоне-ресторане) 2) когда стоянка поезда меньше двух часов (посещение поезда и просмотр спектакля).

В каждом городе-остановке посетители могут посетить "вагон-приёмную" главного волшебника, вагон "Сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцену", "вагон-кукольный театр" для представлений, "вагон-лавку" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

В этом году в составе поезда гости Деда Мороза смогут увидеть вагон "Снежная Королева". В нем они смогут окунуться в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Маленькие посетители узнают тайны зимнего мира с помощью волшебных помощников и познакомятся с главной героиней сказки.

Теги: Челябинск, декабрь, Поезд Деда Мороза


