13 Ноября 2025
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на областном совещании в Южноуральске заявил, что в 2026 году все социальные обязательства будут выполняться неукоснительно

Алексей Текслер провел выездное областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов в Южноуральске.

Ключевыми темами совещания стали проект областного бюджета, внесенный 1 ноября в Заксобрание области, вопросы участия муниципалитетов в Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», итоги уборочной кампании в АПК региона и реализации проекта агроклассов, завершение сезона дорожных ремонтов,  благоустройство общественных территорий в городах и поселках Южного Урала и другие актуальные темы.

«Бюджет принимается в непростых экономических условиях, прогнозы на предстоящий год пока сдержанные. Несмотря на все обстоятельства, во-первых, обеспечим неукоснительное выполнение всех социальных обязательств и, конечно, поддержку участников специальной военной операции, их семей, во-вторых, сохраним бюджет развития в части строек и ремонтов с федеральным софинансировании и реализуемых по прямым поручениям губернатора. В-третьих, продолжим поддерживать муниципалитеты», – заявил губернатор на совещании.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

При этом, Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов активнее расширять налоговую базу, развивать систему получения неналоговых доходов, активно формировать финансовые резервы и максимально ответственно отслеживать расходование бюджетных средств.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Стоит отметить, что Южный Урал в части формирования бюджета очень активно использует все возможности, которые предоставляет в финансовом секторе федеральный центр.

«Челябинская область входит в число регионов, наиболее активно развивающих свою инфраструктуру. В том числе мы используем для этого финансовые ресурсы, предоставленные федеральным правительством на максимально льготных условиях. При этом Челябинская область стабильно, на протяжении многих лет, относится к территориям с высокой долговой устойчивостью. Это оценка Минфина России и независимых экспертов, например, рейтингового агентства АКРА, которая свидетельствует об отсутствии рисков, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств», - пояснил в комментариях журналистам министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

Далее в ходе совещания Алексей Текслер напомнил, что по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Ишалинское сельское поселение (Аргаяшский округ) заняло 5-е место и получит премию 3 млн рублей. И призвал глав муниципалитетов активно работать по подготовке к участию в федеральных конкурсах и проектах.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Глубоко убежден – наши муниципалитеты имеют все возможности в таких конкурсах побеждать. Нужно просто участвовать, делать хорошие заявки и уметь рассказывать о себе», – отметил Алексей Текслер.

По итогам уборки зерновых и масличных Южный Урал в этом году показал лучший результат в Уральском округе. Собрано 2 млн 334  тысячи тонн зерна, средняя урожайность достигла исторического максимума: больше 20 ц/га.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркнул, что это абсолютный рекорд за всю историю Челябинской области. И поблагодарил аграриев, руководителей сельхозпредприятий и муниципалитетов за этот отличный результат.

Что касается дорожных ремонтов, то они на данный момент завершены в 22 муниципалитетах. В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" дорожники завершили работы на объектах опорной дорожной сети, обеспечивающих транспортную связанность территорий.

В частности, в текущем сезоне завершено обновление 13-километрового участка автодороги Бирск (Башкортостан) - Тастуба - Сатка, имеющей важное значение для юго-запада региона. Завершен капремонт пятикилометрового участка дороги Верхнеуральск - Петропавловский - Южноуральск - Магнитогорск. Еще почти 5 км этой дороги планируется отремонтировать в 2026 году. Обновлено 7,5 км покрытия объездной дороги Магнитогорска.

В северо-западной части области проводится капитальный ремонт участка автодороги Красноуфимск (Свердловская область) - Арти - Нязепетровск - Верхний Уфалей - Касли - с 48 по 63 км. Ремонт первого отрезка протяженностью почти 7 км уже завершен, остальная часть будет отремонтирована в следующем году.

Также завершены основные работы на объектах обхода Челябинска, отремонтированы два участка суммарной длиной более 11 км трассы Вахрушево (Копейск) - Долгодеревенское.

"В этом году мы выполнили значительный объём работ на ключевых направлениях опорной сети. Приоритетом остаётся качество, безопасность и долговечность дорожного покрытия", - сказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов в ходе совещания, поручил ускорить дорожные работы там, где они в стадии завершения, и закрыть все задачи в ближайшее время.  А также напомнил, что муниципалитетам передана новая коммунальная техника и призвал органы местного самоуправления обеспечить качественное зимнее содержание дорог и тротуаров.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Еще одно поручение губернатор сформулировал по своевременному проведению сертификации и государственной регистрации зимних горок и аттракционов. И вновь напомнил, что необходимо усилить работу по вакцинации населения от сезонного гриппа и прохождению профосмотров.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Завершая совещание, Алексей Текслер остановился на вопросах реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году благоустраиваем 150 общественных мест, реализуем 7 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Необходимо обеспечить стопроцентное кассовое исполнение по всем объектам в срок до 30 ноября. И до конца этого года необходимо провести конкурсные процедуры, чтобы определить подрядные организации на объекты благоустройства 2026 года», - акцентировал губернатор.

Теги: алекксей текслер, областное совещание, бюджет челябинской области


