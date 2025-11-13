Лавров: Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военных

Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военных, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Издание отказалось публиковать ответы министра без сокращений и цензуры. Расшифровка разговора в полном виде размещена на сайте ведомства.

"В этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами", - сказал Лавров.

Обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной происходит примерно раз в месяц. Стороны сумели договориться об этом на переговорах в Стамбуле. Последний обмен состоялся 23 октября: Украине было передано 1000 тел ВСУшников, РФ получила 31 тело российских военнослужащих.