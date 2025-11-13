Главы МИД G7 призвали Россию немедленно прекратить огонь - иначе санкции

Главы МИД G7 в совместном заявлении снова призвали к немедленному прекращению огня в конфликте вокруг Украины. По их мнению, нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Они выразили полную поддержку киевскому режиму.

Также страны "семерки" намерены усиливать экономическое давление на Россию, которая не хочет отказываться от целей СВО и прекращать боевые действия. Они пригрозили, что могут принять меры в отношении стран, которые финансово помогают России в этом конфликте. Сейчас изучаются меры против стран и организаций, "которые помогают финансировать российские военные усилия".

Заявление сделано на фоне явных успехов российской армии, поэтому на Западе заинтересованы остановить боевые действия именно по линии соприкосновения. При этом европейцы сознательно раззадоривают киевский режим, заверяя в своей полной поддержке и убеждая, что он может решить все военным путем, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в МИД Украины заявили о прекращении мирных переговоров из-за отсутствия каких-либо положительных результатов.