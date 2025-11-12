В Перми посетитель спортзала отсудила компенсацию за падение у бассейна

В Перми победой посетительницы спортзала закончился спор о выплате компенсации за падение в помещении учреждения.

В январе этого года посетительница "X-FIT Пермь" поскользнулась на сыром полу около бассейна и упала. Медики диагностировали у неё переломы лучевой и локтевой костей левой руки и разрыв сухожилия.

Пострадавшая подала иск в Мотовилихинский районный суд Перми, требуя компенсации морального вреда. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования – взыскал компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб., расходы на лечение, штраф и судебные расходы в размере около 16 тыс. руб.

Не согласившись с решением, руководство спортклуба подало апелляционную жалобу. Однако краевой суд подтвердил: падение и полученные травмы — прямая вина фитнес-клуба, не предоставившего безопасные условия для занятий. Решение первой инстанции оставлено без удовлетворения, сообщает Пермский краевой суд.