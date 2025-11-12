Сформирован список кандидатов на пост главы Нытвы

В Нытве определили кандидатов на пост мэра.

Речь идёт о заместителе главы администрации Александре Косовских и депутате думы Ильинского округа Евгении Рудакове. Свои программы развития округа они представят на заседании думы 26 ноября, по итогам которого депутаты изберут главу, сообщает telegram-канал "На местах".

Ранее депутаты приняли отставку мэра города Рината Хаертдинова. Он перестал быть главой города с 18 сентября. И.о. руководителя до появления нового градоначальника стал заместитель главы администрации округа по территориальному развитию Александр Попов.