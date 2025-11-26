В Прикамье сменился глава Нытвенского округа

В Нытве избран новый глава округа. Им стал первый замглавы администрации Нытвенского округа Александр Косовских.

Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру Косовских. К работе в статусе главы он приступит 27 ноября, сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Ранее депутаты приняли отставку мэра города Рината Хаертдинова. Он перестал быть главой города с 18 сентября. И.о. руководителя до появления нового градоначальника был заместитель главы администрации округа по территориальному развитию Александр Попов.