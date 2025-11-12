Реальные зарплаты вырастут на 2,7% в 2026 году

В 2026 году рост реальных доходов россиян может замедлиться.

Согласно прогнозам аналитиков, номинальная заработная плата увеличится на 8,4%, однако с учетом инфляции реальный прирост составит лишь 2,7% — это вполовину ниже оценки Минэкономразвития (5,7%) и существенно ниже текущего показателя (4,4%). Как отметил заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков, компании подходят к пределу в повышении зарплат из-за высоких ставок и замедления роста выручки, что делает дальнейшее расширение фонда оплаты труда экономически невыгодным.

Значительный рост (от 10-20% и более) ожидается в стратегических и высокотехнологичных отраслях — оборонно-промышленном комплексе, IT и машиностроении, где наблюдается дефицит кадров. Рост на уровне инфляции прогнозируется в финансовом секторе, строительстве, торговле и логистике.

В легкой промышленности из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортом повышения зарплат практически не ожидается. На текущий момент, по данным Росстата, средняя зарплата в стране за январь–август составляет 96 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона, обязывающий коммерческие организации ежегодно повышать заработную плату сотрудникам как минимум на уровень инфляции предыдущего года.