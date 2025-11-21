Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023 года

Рынок труда в России демонстрирует признаки "охлаждения" после периода рекордного "перегрева".

Как следует из мониторинга ЦБ, дефицит кадров в III квартале 2025 года снизился до 25,7 п., вернувшись к показателям двухлетней давности. Ключевой причиной стала смена тренда в экономике: рост ВВП замедлился с 4% до около 1%. На этом фоне бизнес, столкнувшийся с высокими ставками, налоговой нагрузкой и вялым спросом, вынужден сворачивать программы найма.

Работодатели не только стали более разборчивы при отборе (число вакансий упало на 15%), но и активно внедряют ИТ-решения для оптимизации процессов. Эксперты отмечают, что, несмотря на общее улучшение, в таких отраслях, как сельское хозяйство, дефицит персонала остается критическим. При этом планы по найму и повышению зарплат становятся все более сдержанными, что подтверждает общую тенденцию к стабилизации, сообщают "Известия".

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона, обязывающий коммерческие организации ежегодно повышать заработную плату сотрудникам как минимум на уровень инфляции предыдущего года.