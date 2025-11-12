Госдума приняла законопроект о круглогодичном отчете призывников о переезде

Госдума приняла в первом чтении проект закона, устанавливающий круглогодичную обязанность призывников уведомлять военкоматы о смене места жительства.

Документ, разработанный главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителями, предусматривает следующие изменения: отменяется норма, согласно которой ответственность за несообщение о переезде действовала только в периоды призывных кампаний; призывники обязаны информировать военкоматы о выезде на срок более 3 месяцев независимо от сезона; сохраняется административный штраф за нарушение в размере 10-20 тысяч рублей.

Инициатива является логическим продолжением принятого 4 ноября закона о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования и отбора в течение всего года и два периода отправки призывников на службу: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Новые меры направлены на создание постоянно действующей системы воинского учета, что должно повысить эффективность призывных мероприятий в условиях перехода к круглогодичному призывному циклу, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что зарплату срочникам хотят увеличить в три раза.