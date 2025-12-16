Штрафы за несообщение о переезде в военкомат станут круглогодичными

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за несвоевременную постановку на воинский учет при переезде.

Поправки устраняют характер этого штрафа: теперь его можно будет взимать в любое время года, а не только в периоды проведения призывных кампаний. Для этого из статьи 21.5 КоАП РФ убрали формулировку "в период проведения призыва".

Размер штрафа остается прежним — от 10 до 20 тыс. руб. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Инициатива является логическим продолжением принятого 4 ноября закона о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования и отбора в течение всего года и два периода отправки призывников на службу: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.