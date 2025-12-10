Россиян обязали круглый год отчитываться о месте жительства в военкомат

Отныне россиянам призывного возраста придется сообщать в военкомат о любом длительном отъезде вне зависимости от сезона.

Госдума во втором и третьем чтениях утвердила закон, который вводит круглогодичную административную ответственность за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Если потенциальный срочник уезжает более чем на три месяца и не уведомляет об этом, ему грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб.

Ранее такая норма работала только в периоды весеннего и осеннего призывов.

Инициатива является логическим продолжением принятого 4 ноября закона о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования и отбора в течение всего года и два периода отправки призывников на службу: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.