Прокуратура проводит проверку из-за сгоревшего автобуса в селе Фролы

Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту возгорания на территории образовательного учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Сегодня в 11.15 на территории МАОУ "Фроловская средняя школа" произошло самовозгорание школьного автобуса. Учащиеся были эвакуированы. Пострадавших нет.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации транспортных средств и обеспечение безопасности при организации деятельности учреждения.