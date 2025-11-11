В селе Фролы Пермского края загорелся школьный автобус

В селе Фролы Пермского муниципального округа на улице Светлая загорелся школьный автобус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило 11 ноября, в 11.18. Сотрудниками учреждения на улицу были эвакуированы 1450 человек. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 10 огнеборцев и две единицы техники.

По прибытии к месту вызова происходило горение автобуса.

Пострадавших нет.

В 11.39 пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.