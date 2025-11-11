Александр Иванов: Расширение целевого приема в педвузы приведет к... деградации учительских кадров

Расширение целевого приема в педвузы, которое недавно анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, приведет не к решению кадрового вопроса в школьном образовании, а только к его деградации. Такое мнение высказал глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Он отмечает, что в 2025 году квота на целевое обучение педагогов была выбрана только на 27% и составила всего 7% от общего бюджетного набора. То есть в педвузы молодые люди идут, но учителями они быть не хотят. Так как платный набор на популярные гуманитарные специальности будет сокращен, то увеличится контингент потенциальных абитуриентов педвузов. А целевые места - это как раз то место, где возьмут с самыми низкими баллами ЕГЭ. Хотя профессия учителя стала одной из самых униженных, но двоечники будут точно знать, что в учителя их всегда примут. Тем более что быть грамотными учителями не нужно будет.

"Они станут надзирателями-тьюторами в цифровых классах, где будут "вести" все дисциплины... Сверху ясно обозначен путь на тотальную цифровизацию массового образования с "выверенным контентом от лучших педагогов", - пишет профессор Иванов.

Многие эксперты возмущены нищенскими зарплатами учителей и считают, что таким образом их выталкивают из школы, чтобы заменить на неквалифицированных и непритязательных, у которых не будет серьезных зарплатных требований. На это указывал лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя разрешения студентам подрабатывать учителями в школе.