Минпрос не знает о снижении зарплат учителей в регионах

В Министерстве просвещения заявили, что ничего не знают о снижении зарплат учителей. Напротив, в ведомстве уверяют, что им ежегодно индексируются зарплаты.

Недавно профсоюз "Учитель" сообщил, что поступает огромное количество вопросов о правомерности отмены сельских выплат, надбавок за стаж, категорию, доплат за заведование кабинетом и проверку тетрадей. Жалобы поступили из Рязанской, Орловской, Иркутской, Оренбургской и Тульской областей, Башкирии, Карелии, Хабаровского и Краснодарского краев. Пока Министерство рассказывает о новой системе оплаты труда, которая когда-нибудь будет введена, в регионах не гнушаются обрезать и то, что есть. Многие учителя получили расчетные листки за сентябрь и были "обрадованы", отметили в профсоюзе.

Там недоумевают, почему нельзя для всей страны ввести единую систему оплаты труда учителей, зафиксировав и оклад, и основные надбавки. Вместо этого происходит постоянная путаница.

"Профсоюз "Учитель" предупреждает о деградации школьного образования. Измученные непосильной нагрузкой педагоги продолжают увольняться, на их место берут людей "с улицы", - говорится в публикации.

Вопрос зарплаты учителей находится в компетенции регионов. По этой причине зарплаты очень низки, а труд учителя оплачивается как труд одной из самых низкоквалифицированных профессий. В расчете на ставку это около 25-35 тысяч рублей в месяц в большинстве регионов с учетом всех доплат и надбавок.