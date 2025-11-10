Докторов и кандидатов медицинских наук стало меньше в 1,4 раза

Исследователей с ученой степенью кандидата или доктора наук, работающих в научных организациях, стало меньше почти в 1,4 раза по сравнению с 2010 годом. Количество докторов наук сократилось с 4 тыс. до 3 тыс., кандидатов - с 7,5 тыс. до 5,3 тыс., подсчитали "Ведомости" на основе данных Росстата. То же самое касается числа ученых в области сельскохозяйственных наук.

В РАНХиГС считают, что столь заметное сокращение числа исследователей связано с тем, что научная деятельность материально непривлекательна для молодых специалистов. В Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки говорят, что защититься стало сложнее.

Впрочем, одной из очевидных причин является то, что получение ученой степени мало что дает: в вузах за нее просто не платят. В прошлом году первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести для преподавателей вузов с учеными степенями выплаты. Но на ее призыв даже не обратили внимания.

В этих условиях привлекательность ученой стези и аспирантуры сильно просела. С 2010 года количество аспирантов в России снизилось на 30%, заявил ранее ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Молодежь не видит смысла идти в науку, у которой не видно будущего. По данным РАН, молодые исследователи не видят перспектив в науке и уходят из нее. Молодежь удается только привлечь в науку, но не удержать. Среди ученых до 29 лет будущее науки через год как мрачное или очень мрачное оценивали 64%. Также 55% молодых исследователей не верят в возможность реализовать собственные профессиональные планы в науке. Средний возраст исследователей в России сегодня составляет 46 лет, что на 5 лет больше, чем средний возраст занятых в экономике.