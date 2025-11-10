У населения Тывы растет ощущение заброшенности и несправедливости - Нарусова

В Республике Тыва у населения возникает ощущение заброшенности и несправедливости, люди видят, что все крупные инфраструктурные проекты вроде газопроводов проходят мимо них, сообщила сенатор от региона Людмила Нарусова на совещании в Совете Федерации по вопросам газификации регионов.

Сейчас, по данным Минэнерго, уровень газификации Тывы составляет 2%, газ в виде СПГ есть в 11 населенных пунктах.

При этом в федеральном министерстве энергетики довольно скептически настроены к вопросу дальнейшей газификации Тывы: для этого бюджету республики нужно будет найти деньги на компенсацию разницы стоимости между дорогим сжиженным природным газом и дешевым каменным углем, месторождение которого есть внутри региона.

Прокладка же магистрального газопровода в регион в силу дороговизны серьезно даже не рассматривается.

Минэнерго оценивает перспективу потребления газа в Тыве в 542 млн кубометров в год, большая часть придется на население. Потенциально можно газифицировать 85 тыс. домов и квартир и более тысячи предприятий.

Сенатор Нарусова возразила в адрес министерства, что "за жонглированием цифрами нет главного – людей". "В Тыве самая высокая заболеваемость туберкулезом в Сибири из-за особенности расположения республики и использования угля", – сообщила Нарусова.

Напомним, что на днях секретарь Совета безопасности РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу вновь высказал свою идею о "сибиризации" России и строительстве в этом регионе новых городов.