10 Ноября 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинца, напавшего с ножом на 11-летнего школьника, отправили на принудительное лечение

Бездомного жителя Челябинска, который напал с ножом на школьника и попытался его убить, отправили в психдиспансер. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Челябинской области.
По данным ведомства, Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по громкому делу о нападении на 11-летнего мальчика. Мужчина, который в апреле 2025 года несколько раз ударил ребенка кухонным ножом, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психдиспансер.

Судебно-психиатрической экспертизой было доказано, что подозреваемый страдал тяжелым психическим расстройством и в момент совершения преступления не понимал характера своих действий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Ранее у него уже имелась судимость.

Напомним, что нападение произошло вечером 14 апреля на улице Дегтярева. 37-летний фигурант преступления в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов 11-летнему школьнику. Убить ребенка ему помешал случайный прохожий. Мужчина вовремя вмешался, остановил нападавшего и вызвал скорую помощь. Мальчик выжил.

Фигуранта задержали через 20 минут на улице Доменной. По заключению экспертизы было установлено, что он не осознавал совершенного и не мог руководить своими действиями. Суд постановил назначить ему принудительное лечение в психдиспансере с интенсивным наблюдением.

Теги: Челябинск, решение суда, психдиспансер


Ранее 29.10.2025 08:02 Мск 15 ударов ножом: в Челябинске бездомный мужчина напал на мальчика

