В СКР возбудили уголовное дело после видео, где отец из Ревды угрожает ножом детям и сожительнице

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В СКР возбудили уголовное дело после видео, где отец из Ревды угрожает ножом детям и сожительнице

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в семье из Ревды. Судя по видео, разлетевшимся по сети, мужчина с ножом угрожал своим детям и сожительнице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре Накануне.RU также сообщили, что организовали проверку.

Об инциденте стало известно на минувших выходных. На видео мужчина с ножом на фоне плачущих детей, грубо стягивает маленького мальчика с дивана, после чего начинает хаотично передвигаться по квартире. По речи многодетного отца не совсем понятно, чего он требует от семьи, но видно, как он кому-то угрожает, а после выбивает телефон из рук сожительницы, требуя перестать снимать.

По данным Telegram-канала Baza, в семье семеро детей: четверо от предыдущих отношений Светланы, а трое от Игоря - героя видео. Во время очередной ссоры, якобы из-за ревности к бывшему супругу Светланы, мужчина стал угрожать расправой сожительнице. Та же в порыве злости разослала видео знакомым. Через несколько дней пара помирилась и потребовала всех удалить ролик, однако к тому времени он уже дошел до прокуратуры.

Как передает "4 Канал" слова соседей, семья постоянно устраивает пьяные вечеринки, которые нередко заканчиваются конфликтами. Родители якобы не работают, а существуют исключительно на детские пособия. Когда же деньги заканчиваются, сдают вещи в ломбард, откуда выкупают обратно после получения очередного пособия. Летом устраивают шумные вечеринки во дворе, мешая соседям спать, а при конфликтах, якобы заливают замочные скважины монтажной пеной и вырывают дверные замки.

Дети, по словам соседей, также живут в антисанитарных условиях и предоставлены сами себе. "Самых маленьких вообще из дома будто не выпускают, совсем не видно как они там", — рассказывают местные жители.

Ранее соседи уже обращались с жалобой на семью в различные инстанции, включая органы опеки, однако ситуация оставалась без изменений.

Теги: Ревда, СКР, отец, дети, сожительница, нож, угрозы, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети