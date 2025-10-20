В СКР возбудили уголовное дело после видео, где отец из Ревды угрожает ножом детям и сожительнице

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в семье из Ревды. Судя по видео, разлетевшимся по сети, мужчина с ножом угрожал своим детям и сожительнице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре Накануне.RU также сообщили, что организовали проверку.

Об инциденте стало известно на минувших выходных. На видео мужчина с ножом на фоне плачущих детей, грубо стягивает маленького мальчика с дивана, после чего начинает хаотично передвигаться по квартире. По речи многодетного отца не совсем понятно, чего он требует от семьи, но видно, как он кому-то угрожает, а после выбивает телефон из рук сожительницы, требуя перестать снимать.

По данным Telegram-канала Baza, в семье семеро детей: четверо от предыдущих отношений Светланы, а трое от Игоря - героя видео. Во время очередной ссоры, якобы из-за ревности к бывшему супругу Светланы, мужчина стал угрожать расправой сожительнице. Та же в порыве злости разослала видео знакомым. Через несколько дней пара помирилась и потребовала всех удалить ролик, однако к тому времени он уже дошел до прокуратуры.

Как передает "4 Канал" слова соседей, семья постоянно устраивает пьяные вечеринки, которые нередко заканчиваются конфликтами. Родители якобы не работают, а существуют исключительно на детские пособия. Когда же деньги заканчиваются, сдают вещи в ломбард, откуда выкупают обратно после получения очередного пособия. Летом устраивают шумные вечеринки во дворе, мешая соседям спать, а при конфликтах, якобы заливают замочные скважины монтажной пеной и вырывают дверные замки.

Дети, по словам соседей, также живут в антисанитарных условиях и предоставлены сами себе. "Самых маленьких вообще из дома будто не выпускают, совсем не видно как они там", — рассказывают местные жители.

Ранее соседи уже обращались с жалобой на семью в различные инстанции, включая органы опеки, однако ситуация оставалась без изменений.