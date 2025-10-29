15 ударов ножом: в Челябинске бездомный мужчина напал на мальчика

В Челябинске мужчина повалил на землю 11-летнего мальчика и нанес ему 15 ударов кухонным ножом. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Следствием было установлено, что 14 апреля 2025 в вечернее время лицом без определенного места жительства было нанесено 11-летнему ребенку 15 ударов кухонным ножом. После совершенного преступления фигурант покинул место происшествия. Ребенок перестал двигаться и и подавать признаки жизни. Прохожий вызвал бригаду скорой помощи. Мальчика доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Проведенной экспертизой было установлено, что напавший на мальчика мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым неспособен осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд с принудительной мерой медицинского характера нападавшему.

Прокурором района в интересах пострадавшего ребенка предъявлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда в размере свыше 1 млн рублей.