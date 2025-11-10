10 Ноября 2025
Фото: nato.int / пресс-офис NATO

Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского и как он не стал рисковать мировой войной ради Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтееберг рассказал, как в самом начале СВО ему позвонил Зеленский, умоляя ввести бесполетную зону над Украиной, но он был непреклонен. Об этом пишет британская The Times.

Столтенберг ответил Зеленскому, что для этого первым делом НАТО должно вывести из строя системы противовоздушной обороны в Белоруссии и России. Потому что самолеты НАТО не могут летать над Украиной, если на них будут нацелены российские ракеты ПВО. А если в воздухе оказался бы российский самолет или вертолет, то его нужно было сбивать, что начало бы настоящую войну между НАТО и Россией.

"А этого мы не допустим. Как сказал Джо Байден, тогдашний президент США, мы не будем рисковать третьей мировой войной из-за Украины... Я помню, что заканчивать этот телефонный разговор с Зеленским было очень больно", - вспомнил Столтенберг.
 
Он также добавил, что для военной победы Украины НАТО должно было отправить свои наземные войска и военно-воздушные силы. Но это тоже означало бы полномасштабную войну с Россией. Поэтому данный вариант даже не рассматривался, было решено помогать косвенно - оружием и боеприпасами.

В 2024 году Столтенберг уже упоминал об этом, а также о том, что в самом начале СВО он не мог связаться с Зеленским, который сидел в бункере. Это официальная версия. По другим данным, он месяц просидел в Польше и вернулся в Киев только в конце марта.

Теги: нато, украина, зеленский, столтеберг


