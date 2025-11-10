У Порошенко* раскопали старый пост Зеленского с призывом к нему вывести ВСУ из котла

Близкий к экс-президенту Украины Петру Порошенко* экс-депутат Рады от партии Порошенко Борислав Береза раскопал старый пост Зеленского от августа 2014 года, где он призывал самого Порошенко вывести из окружения части ВСУ, чтобы предотвратить массовую гибель солдат. Теперь в такой же ситуации находится сам Зеленский, которого призывали вывести войска из Красноармейска и Димитрова, но он проявил такую же неадекватность, обрекая тысячи солдат на гибель. И у Порошенко решили этим воспользоваться.

Береза иронично написал, что не может понять: писал ли это Зеленский сам себе и считает ли себя лохом или же всех держит за лохов?

"Пацаны там в окружении и под обстрелом, ни помощи, ни техники, поддержки - ноль, люди гибнут постоянно, каждую минуту, а нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень, мол снова мы что-то освободили и снова никто не погиб. Нас держат за лохов и что обидно, держат нас лохи! Помогите - или будьте прокляты", - писал в августе 2014 года Зеленский.

На днях депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский врет о ситуации в Красноармейске и Купянске. У него до сих пор все под контролем, как заявил накануне главком ВСУ Сырский. На Украине пишут, что Зеленский требует от ВСУ воевать даже в окружении и удерживать города до последнего, чтобы не портить информационный фон.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов