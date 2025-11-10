10 Ноября 2025
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Доля украинцев, согласных на условия России, выросла вчетверо с 2022 года

Доля украинцев, согласных на условия России, с 2022 года увеличилась в четыре раза. Об этом заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
Если в 2022 году таких было 4%, то сейчас - 16%. Речь идет о всех условиях, а не только об отказе от претензий на российские регионы Донбасса и Новороссии. То есть включают в себя и существенное сокращение армии, и отказ от НАТО.

Эти цифры, сами по себе еще небольшие, свидетельствуют, однако, о большом сдвиге в сознании жителей бывшей УССР, которые не боятся так отвечать, несмотря на все преследования правящего режима. На самом деле считающих так может быть гораздо больше.

"По-моему, возросло количество тех, кто осмелился так ответить. А тех, кто так думает, гораздо больше. Но они молчат, опасаясь репрессий", - пишет перебравшийся в Россию украинский политолог Александр Семченко.

"Реальные данные конечно гораздо выше. Но тут важнее сам факт. Кто-то дал команду такое опубликовать. Решили не пугать цифрами и занизили, но опубликовали же", - считает профессор ВШЭ Марат Баширов.

Более 80% украинцев открыто выступают за мирное завершение военного конфликта через переговоры с Россией, показал августовский опрос социологической компании "Рейтинг". И только 11% до сих пор жаждут воевать. Намного больше жителей считают, что важнее получить гарантии безопасности при утрате территорий (58%), чем снова пытаться захватить их (31%). С 2023 года в этом отношении произошел коренной перелом в настроениях населения. Существенно изменилось само представление о "победе Украины". Уже в конце 2024 года 56% не считали, что "победой" должен стать возврат "границ 1991 года". Лишь бы сохранилось то, что есть сейчас.

Головаха также признал, что доля украинцев, планирующих возвратиться домой из-за рубежа, сильно снизилась. Если в конце 2022 года, на волне эйфории после отхода российской армии с правобережья Херсонской и востока Харьковской областей, веря в скорую военную победу над Россией, так говорили 78%, то сейчас - лишь около трети. Остальные не собираются возвращаться и планируют остаться за границей.

Теги: украина, украинцы


