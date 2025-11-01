01 Ноября 2025
Происшествия Центральный ФО В России Тульская область
Фото: Накануне.RU

Масштабный рейд провели в цыганском поселке под Тулой

Силовики провели масштабный рейд в цыганском поселке Плеханово под Тулой, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщики. По ее итогам 35 местных жителей увезли в военкомат. 22 человека получили штрафы за уклонение от службы, 13 отправили сразу на медкомиссию.

43 дома отключили от электричества из-за долгов по счетам. Также было составлено 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов. За долги изъято пять авто и около миллиона рублей.

Напомним, год назад жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они утверждали, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан. После этого в регионе полицейские начали проводить рейды. В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.

Теги: цыгане, тула, плеханово, рейд


Теги: цыгане, тула, плеханово, рейд

