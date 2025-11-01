В Челябинске открыли первый методический центр для депутатов – ветеранов СВО

В Челябинске состоялось открытие первого методического центра для депутатов – ветеранов СВО. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в данном центре смогут объединиться члены военной операции, избранные депутатами всех уровней. В нем будут обучать депутатов, с целью дальнейшей работы на развитие региона.

Центр станет постоянной площадкой личного и профессионального роста для бывших участников СВО. В нем они смогут получить знания о законотворчестве, современных методах общения и знакомстве с избирателями.