В Челябинской области проект "СВОя сила" поддерживает женщин военнослужащих

Жительницы Челябинской области, чьи близкие участвуют или участвовали в специальной военной операции, могут получить поддержку и возможность развиваться как личностно, так и профессионально. В этом им может помочь проект "СВОя сила". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект помогает женщинам из разных городов и районов объединиться, чтобы поддерживать друг друга, обмениваться опытом и находить новые пути развития. В организации уверены, что такая поддержка поможет сохранить гармонию в семье и в обществе. Первый поток проекта в Челябинской области объединил 17 женщин из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, а также Сосновского и Уйского районов.

Программа рассчитана на семь месяцев. Она позволяет участницам получить новые знания и профессию, подтвержденную дипломом, а также обрести уверенность и ресурсы для помощи другим.