В Екатеринбурге арестован "мясник", обезглавивший мать в Юго-Западном лесопарке

В Екатеринбурге арестован мигрант, обвиняемый в убийстве собственной матери в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. До конца года он будет находиться в СИЗО.

Напомним, на днях в парке было найдено обнаженное тело женщины без головы, никаких документов рядом не было. Установить личность убитой помогло дактилоскопирование, которое показало совпадение следов пальцев жертвы с отпечатками гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей в Россию в 2023 году. Убитой оказалась женщина 1984 года рождения, работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга.

Силовики стали проверять близкий круг жертвы и вышли на ее сына 2004 года рождения, который также ранее приехал в Россию, но официально не работал. При допросе парень подтвердил, что это он убил мать. После он показал, где спрятал ее голову и личные вещи.

"Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", - рассказывал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

В итоге "мясник" был задержан, а сегодня Ленинский районный суд заключил его под стражу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым является Кувончбек Темирганиев. Под арестом он будет находиться до 30 декабря 2025 года.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить или скрыть доказательства, а также убыть на территорию иностранного государства, гражданином которого является. Поэтому и было принято решение заключить фигуранта под стражу.