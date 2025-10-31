31 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Забивал скот и привык к процессу": Сын женщины, чье тело нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, признался в убийстве

Правоохранители нашли сына женщины, чье обезглавленное тело накануне обнаружили в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, и он дал признательные показания. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, что тело было найдено нагим, никаких документов, разумеется, рядом также не было. Установить личность потерпевшей помогли экспертные исследования., а именно - дактилоскопирование, которое показало совпадение следов пальцев жертвы с отпечатками гражданки одной из стран Центральной Азии, въехавшей на территорию России в 2023 году. Убитой оказалась женщина, 1984 г.р., работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга.

Опираясь на это, правоохранители стали проверять близкий круг убитой и вышли на ее сына 2004 г.р., который также ранее въехал на территорию России, однако официально трудовую деятельность не осуществлял.

При допросе парень подтвердил, что это он убил мать. После он точно указал, где оставил тело, а также показал, где спрятал голову и личные вещи матери - они также находились в лесопарке в пакете примерно в 200 м от тела. По предварительным данным, убийство стало результатом неприязненных отношений между родителем и ребенком.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мать с сыном приехали в Россию на заработки. Предварительно, преступление было совершено в ночь на 20 октября. Это значит, что тело не могли найти порядка 10 дней. Это, а также то, что голова и личные вещи были спрятаны, по словам полковника, вселили в парня уверенность, что его не вычислят. Сейчас следователи МВД и СКР отрабатывают и другие версии.

"Взяли душегуба по месту жительства. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съёмных квартирах – он на улице Решетникова, она – на улице Начдива Онуфриева – бытовые ссоры между ними вспыхивали часто. По одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры. По пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес. Подозреваемый сообщил о своем диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали еще четыре человека.

Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемый помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Помимо этого, проверяется законность прибытия и пребывания на территории России подозреваемого и потерпевшей. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Екатеринбург, лесопарк, убийство, тело, сын, мать, подозреваемый


30.10.2025 14:12 Мск В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга найден труп женщины без головы

